В ЛАГ заявили о возможности принятия экономических мер против Турции

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
В ЛАГ заявили о возможности принятия экономических мер против Турции
  • Reuters

«Рассматриваем вопрос о принятии мер экономического и политического характера, а также в сфере туризма для противодействия турецкой агрессии в Сирии», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.

11 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить