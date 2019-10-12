В ЛАГ заявили о возможности принятия экономических мер против Турции
- Reuters
«Рассматриваем вопрос о принятии мер экономического и политического характера, а также в сфере туризма для противодействия турецкой агрессии в Сирии», — цитирует его ТАСС.
Ранее Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.
11 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира».