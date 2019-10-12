ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.

«Мы осуждаем эту агрессию. Призываем Турцию незамедлительно и в полной мере остановить все военные действия, вывести войска, вошедшие на сирийскую территорию», — приводит РИА Новости слова генсека ЛАГ.

Также он возложил на Турцию всю ответственность «за возможные гуманитарные последствия агрессии».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что все, кто находится в Сирийской Арабской Республике нелегитимно, должны покинуть её территорию. Глава государства уточнил, что «это касается вообще всех государств».