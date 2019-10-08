В Сенате призовут к приостановке членства Турции в НАТО при операции в САР

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае, если Турция начнёт военную операцию в Сирии, будет представлен двупартийный законопроект по санкциям против Анкары.

Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

Грэм сообщил, что обсудил ситуацию в Сирии с сенатором Крисом Ван Холленом.

«Мы представим двупартийный законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовём к приостановке участия в НАТО в случае атаки на курдские силы, которые помогали США в разрушении халифата ИГ*», — заявил Грэм.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.