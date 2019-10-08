В Сенате призовут к приостановке членства Турции в НАТО при операции в САР
Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.
Грэм сообщил, что обсудил ситуацию в Сирии с сенатором Крисом Ван Холленом.
«Мы представим двупартийный законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовём к приостановке участия в НАТО в случае атаки на курдские силы, которые помогали США в разрушении халифата ИГ*», — заявил Грэм.
5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.