Могерини назвала возможные последствия военных действий на северо-востоке САР

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на своей странице в Twitter написала, что военные действия на северо-востоке Сирии «усугубят страдания гражданского населения».

Также она отметила, что эти действия, по её мнению, «подорвут текущую работу глобальной коалиции против ИГ* и ещё больше осложнят перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в стране».

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии.

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