Борисов сообщил о росте товарооборота между Россией и Кубой

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Российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что по итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь $500 млн.
Борисов сообщил о росте товарооборота между Россией и Кубой
  • РИА Новости

«По этому году мы ожидаем рост до $500 млн... Я думаю, что уровень и объём товарооборота год от года будут повышаться и имеют очень хороший потенциал роста», — приводит Интерфакс его слова.

Среди крупных подписанных проектов Борисов назвал контракт на модернизацию железных дорог на Кубе.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что Россия и Куба восстановили в полном объёме двусторонние отношения.

Также первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что предварительный объём инвестиций в проект по капитальному ремонту десяти энергоблоков на трёх теплоэлектростанциях на Кубе оценивается в €600—700 млн.

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