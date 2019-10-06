Борисов сообщил о росте товарооборота между Россией и Кубой

Российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что по итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь $500 млн.

«По этому году мы ожидаем рост до $500 млн... Я думаю, что уровень и объём товарооборота год от года будут повышаться и имеют очень хороший потенциал роста», — приводит Интерфакс его слова.

Среди крупных подписанных проектов Борисов назвал контракт на модернизацию железных дорог на Кубе.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что Россия и Куба восстановили в полном объёме двусторонние отношения.

Также первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что предварительный объём инвестиций в проект по капитальному ремонту десяти энергоблоков на трёх теплоэлектростанциях на Кубе оценивается в €600—700 млн.