Медведев: Куба рассчитывается по долгам

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» сообщил, что в настоящее время Куба рассчитывается по долгам.

Текст интервью опубликован на сайте правительства России.

Медведев, отвечая на вопрос о том, рассчитывается ли Куба по долгам, заявил, что «в отличие от того, что было некоторое время назад — допустим, ещё лет 20—30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал», в настоящее время «кубинские друзья платят».

Ранее первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что предварительный объём инвестиций в проект по капитальному ремонту десяти энергоблоков на трёх теплоэлектростанциях на Кубе оценивается в €600—700 млн.