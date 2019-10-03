Роберта Де Ниро обвинили в половой дискриминации
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Как пишет Variety, Робинсон утверждает, что Де Ниро «придерживается старых нравов».
«Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным. Его не волнует, что дискриминация по половому признаку на работе нарушает закон. Мисс Робинсон — жертва такого отношения», — говорится в иске.
Издание уточняет, что в августе компания Роберта Де Ниро подала иск против Робинсон на $6 млн, обвинив её в растрате денег и постоянном просмотре Netflix на рабочем месте.
В мае 2018 года американский актёр Морган Фримен потребовал от телекомпании CNN выпустить опровержение материала, в котором рассказывается, что несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.
Сам актёр отрицает все обвинения, однако попросил прощения у обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин.