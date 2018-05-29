Обвиняемый в домогательствах Морган Фримен потребовал от CNN опровержения
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Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции 10-страничное письмо, которое отправил адвокат актёра Роберт Швартц президенту телекомпании Джеффу Закеру.
Юрист отмечает, что данная история «нанесла серьёзный ущерб» репутации и карьере Фримена.
«CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес 24 мая», — говорится в документе.
Адвокат Фримена указал, что расследование этой истории показало, что слова выступивших против него женщин нельзя принимать на веру.
В ответ на это письмо представитель пресс-службы телекомпании заявил изданию о готовности СМИ реагировать на угрозы со стороны Фримена.
«Необоснованные обвинения адвоката Фримена разочаровывают и плохо согласовываются с собственными публичными заявлениями Фримена после этой истории. CNN будет решительно реагировать на любые попытки Фримена или его представителей отпугнуть нас от освещения этого важного общественного вопроса», — указал собеседник.
Ранее восемь женщин обвинили Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.
Сам актёр отрицает все обвинения, однако попросил прощения у обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин.