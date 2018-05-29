Обвиняемый в домогательствах Морган Фримен потребовал от CNN опровержения

Короткая ссылка
Американский актёр Морган Фримен потребовал от телекомпании CNN выпустить опровержение материала, в котором рассказывается, что несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обвиняемый в домогательствах Морган Фримен потребовал от CNN опровержения
  • © Carlo Allegri
  • Reuters

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции 10-страничное письмо, которое отправил адвокат актёра Роберт Швартц президенту телекомпании Джеффу Закеру.

Юрист отмечает, что данная история «нанесла серьёзный ущерб» репутации и карьере Фримена.

«CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес 24 мая», — говорится в документе.

Адвокат Фримена указал, что расследование этой истории показало, что слова выступивших против него женщин нельзя принимать на веру.

В ответ на это письмо представитель пресс-службы телекомпании заявил изданию о готовности СМИ реагировать на угрозы со стороны Фримена.

«Необоснованные обвинения адвоката Фримена разочаровывают и плохо согласовываются с собственными публичными заявлениями Фримена после этой истории. CNN будет решительно реагировать на любые попытки Фримена или его представителей отпугнуть нас от освещения этого важного общественного вопроса», — указал собеседник.

Ранее восемь женщин обвинили Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.

Сам актёр отрицает все обвинения, однако попросил прощения у обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить