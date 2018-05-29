Обвиняемый в домогательствах Морган Фримен потребовал от CNN опровержения

Американский актёр Морган Фримен потребовал от телекомпании CNN выпустить опровержение материала, в котором рассказывается, что несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции 10-страничное письмо, которое отправил адвокат актёра Роберт Швартц президенту телекомпании Джеффу Закеру.

Юрист отмечает, что данная история «нанесла серьёзный ущерб» репутации и карьере Фримена.

«CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес 24 мая», — говорится в документе.

Адвокат Фримена указал, что расследование этой истории показало, что слова выступивших против него женщин нельзя принимать на веру.

В ответ на это письмо представитель пресс-службы телекомпании заявил изданию о готовности СМИ реагировать на угрозы со стороны Фримена.

«Необоснованные обвинения адвоката Фримена разочаровывают и плохо согласовываются с собственными публичными заявлениями Фримена после этой истории. CNN будет решительно реагировать на любые попытки Фримена или его представителей отпугнуть нас от освещения этого важного общественного вопроса», — указал собеседник.

Ранее восемь женщин обвинили Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.

Сам актёр отрицает все обвинения, однако попросил прощения у обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин.