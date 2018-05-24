Фримен попросил прощения у обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин

Американский актёр Морган Фримен попросил прощения у женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает Fox News.

Morgan Freeman statement:



"Anyone who knows me or has worked with me knows I am not someone who would willingly offend or knowingly make anyone feel uneasy. I apologize to anyone who felt uncomfortable or disrespected — that was never my intent."https://t.co/2EM27l5LpB — NBC News (@NBCNews) 24 мая 2018 г.

«Любой, кто знает меня или работал со мной, знает, что я не тот, кто охотно оскорблял бы или сознательно заставлял кого-то чувствовать себя неловко. Я извиняюсь перед теми, кто чувствовал себя неудобно или неуважительно, у меня никогда не было подобных намерений», — приводит его слова телеканал.

Ранее восемь женщин обвинили американского актёра Моргана Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.