Фримен прокомментировал выдвинутые против него обвинения в домогательствах

Американский актёр Морган Фримен прокомментировал заявления нескольких женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах.

«Я глубоко опустошён тем, что 80 лет моей жизни могут в мгновение ока быть основательно подорваны cобщениями СМИ», — приводит слова актёра CNN.

По его словам, он никогда не домогался женщин.

«Я не создавал небезопасную рабочую среду для женщин, я не нападал на них. Я не предлагал им работу или продвижение по карьере в обмен на сексуальные отношения. Любые подобные предположения я считаю ложными», — пояснил Фримен.

Ранее восемь женщин обвинили американского актёра Моргана Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.

Позднее актёр попросил прощения у обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин.