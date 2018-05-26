Фримен прокомментировал выдвинутые против него обвинения в домогательствах
«Я глубоко опустошён тем, что 80 лет моей жизни могут в мгновение ока быть основательно подорваны cобщениями СМИ», — приводит слова актёра CNN.
По его словам, он никогда не домогался женщин.
«Я не создавал небезопасную рабочую среду для женщин, я не нападал на них. Я не предлагал им работу или продвижение по карьере в обмен на сексуальные отношения. Любые подобные предположения я считаю ложными», — пояснил Фримен.
Ранее восемь женщин обвинили американского актёра Моргана Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.
Позднее актёр попросил прощения у обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин.