В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

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Публикация стенограмм переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна при согласии обеих сторон. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
  • © Reuters / РИА Новости

«Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то степени это опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что «в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает».

Ранее сообщалось, что конгрессмены из Демократической партии США намерены добиться публикации бесед Трампа и Путина. Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф отметил, что демократы намерены пролить свет на «разговоры с Путиным и с другими мировыми лидерами», которые засекречены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.

25 сентября была опубликована расшифровка разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Президент США также предложил Белому дому опубликовать стенограмму своего первого разговора с Зеленским, который состоялся в апреле после президентских выборов на Украине.

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