Демократы США намерены добиться публикации бесед Трампа и Путина

Конгрессмены из Демократической партии США намерены добиться публикации бесед американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

«Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», — сказал он в эфире NBC.

Шифф добавил, что демократы намерены пролить свет на «разговоры с Путиным и с другими мировыми лидерами», которые засекречены.

Ранее CNN сообщил, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников к записям переговоров Трампа с представителями иностранных государств, в том числе с Путиным, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров Путина и Трампа.

25 сентября была опубликована расшифровка разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.