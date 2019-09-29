Демократы США намерены добиться публикации бесед Трампа и Путина

Короткая ссылка
Конгрессмены из Демократической партии США намерены добиться публикации бесед американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.
Демократы США намерены добиться публикации бесед Трампа и Путина
  • Reuters

«Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», — сказал он в эфире NBC.

Шифф добавил, что демократы намерены пролить свет на «разговоры с Путиным и с другими мировыми лидерами», которые засекречены.

Ранее CNN сообщил, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников к записям переговоров Трампа с представителями иностранных государств, в том числе с Путиным, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров Путина и Трампа.

25 сентября была опубликована расшифровка разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить