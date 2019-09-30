В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
  • РИА Новости

«Они снова пытаются переложить с больной головы на здоровую. Россия предпринимает все усилия для того, чтобы Минские соглашения были реализованы. При этом киевский режим до сих пор не выполняет свои условия», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Морозова, это заявление можно расценивать как предлог для того, что сохранить незаконные ограничительные меры против России.

«Мы к ним уже привыкли, они по большому счёту нам ущерба не наносят. Тем не менее это сдерживает развитие наших отношений с европейскими странами. Мы, конечно, хотели бы, чтобы они побыстрее отказались от неконструктивного подхода по отношению к России. Для нас язык санкций и давления совершенно неприемлем», — отметил депутат.

Он пояснил, что единственный формат взаимодействия, который поддерживает Россия, — это переговоры с учётом интересов всех государств-участников.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что «необходим существенный прогресс в реализации минских договорённостей», чтобы можно «было думать об ослаблении или снятии санкций».

Президент России Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, отмечал, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.

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