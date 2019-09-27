Матвиенко: Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН
- РИА Новости
«Я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это «великое переселение» Организации Объединённых Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников», — цитирует РИА Новости парламентария.
Матвиенко назвала непростой темой подобный возможный перенос, поскольку для создания инфраструктуры ООН в новом месте требуются сотни миллиардов долларов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, говоря о ситуации с невыдачей виз США ряду членов российской делегации, призвал задуматься о переносе международных мероприятий из Соединённых Штатов.
В связи с этим он также напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
Позднее в МИД России рассказали, что в качестве ответа на невыдачу виз предложили перенести заседание Первого комитета ГА ООН из США.
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.
Ситуацию с визами изданию «Взгляд» также прокомментировали в Совете Федерации.