Матвиенко: Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН

Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это «великое переселение» Организации Объединённых Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников», — цитирует РИА Новости парламентария.

Матвиенко назвала непростой темой подобный возможный перенос, поскольку для создания инфраструктуры ООН в новом месте требуются сотни миллиардов долларов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, говоря о ситуации с невыдачей виз США ряду членов российской делегации, призвал задуматься о переносе международных мероприятий из Соединённых Штатов.

В связи с этим он также напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Позднее в МИД России рассказали, что в качестве ответа на невыдачу виз предложили перенести заседание Первого комитета ГА ООН из США.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.

Ситуацию с визами изданию «Взгляд» также прокомментировали в Совете Федерации.