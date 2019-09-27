Матвиенко: Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН

Короткая ссылка
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН
  • РИА Новости

«Я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это «великое переселение» Организации Объединённых Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников», — цитирует РИА Новости парламентария.

Матвиенко назвала непростой темой подобный возможный перенос, поскольку для создания инфраструктуры ООН в новом месте требуются сотни миллиардов долларов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, говоря о ситуации с невыдачей виз США ряду членов российской делегации, призвал задуматься о переносе международных мероприятий из Соединённых Штатов.

В связи с этим он также напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Позднее в МИД России рассказали, что в качестве ответа на невыдачу виз предложили перенести заседание Первого комитета ГА ООН из США. 

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.

Ситуацию с визами изданию «Взгляд» также прокомментировали в Совете Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить