В Кремле отреагировали на стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Короткая ссылка
Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом этих стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле отреагировали на стенограмму разговора Трампа с Зеленским
  • Reuters

«Я ничего не буду комментировать по этому поводу. Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более если это произошло по взаимной договорённости», — цитирует Пескова Интерфакс.

При этом он отметил, что такое нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора глав двух государств. В ходе беседы украинский лидер пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Минюст США не увидел нарушений закона. В свою очередь, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси расценила стенограмму как повод для импичмента.

Позднее Зеленский признался, что рассчитывал на публикацию американской стороной только «своей части» из стенограммы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить