В Кремле отреагировали на стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом этих стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я ничего не буду комментировать по этому поводу. Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более если это произошло по взаимной договорённости», — цитирует Пескова Интерфакс.

При этом он отметил, что такое нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора глав двух государств. В ходе беседы украинский лидер пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Минюст США не увидел нарушений закона. В свою очередь, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси расценила стенограмму как повод для импичмента.

Позднее Зеленский признался, что рассчитывал на публикацию американской стороной только «своей части» из стенограммы.