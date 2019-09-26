Зеленский считал, что его слова из разговора с Трампом не опубликуют

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он думал, что Белый дом опубликует только «свою часть» из стенограммы его разговора с лидером США Дональдом Трампом.

На вопрос журналистов, давала ли украинская сторона согласие на публикацию разговора, Зеленский ответил: «Я не против. Я просто не знаю формат, честно вам скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть».

Об этом пишет «Громадське».

Как рассказал украинский лидер, во время встречи Трамп поздравил его и отметил, что не видел, чтобы столько людей голосовали за одного человека.

Ранее Трамп предложил Белому дому опубликовать стенограмму своего первого разговора с Зеленским, который состоялся в апреле после президентских выборов на Украине.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский лидер пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Позднее Министерство юстиции США рассмотрело содержание этого телефонного разговора и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.