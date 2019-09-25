Политолог оценил шансы объявить Трампу импичмент

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Анастасия Румянцева
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.
Политолог оценил шансы объявить Трампу импичмент
  • © Reuters

По словам Суздальцева, Трамп символизирует новую эпоху в истории США — массовых столкновений, расколов, противостояния. 

Как подчеркнул эксперт, демократы не первый раз заявляют, что будут добиваться импичмента, но в нынешних условиях они не смогут достичь этой цели. 

«Учитывая то, что в конгрессе США преобладают республиканцы, это сделать невозможно. Пэлоси — яркий политический деятель... Зачем это делать? Неужели она не понимает, что это сделать невозможно? Неужели пиар побеждает реальность?» — отметил Суздальцев.

По словам политолога, оппоненты Трампа поспешили с этим решением, вместо этого им стоило бы сосредоточиться на выборах. 

«Они пытаются ускорить уход Трампа, этим они только могут ему помочь. В политической жизни очень важно уметь главное: реальный политик — это именно тот политик, который из минуса всегда сделает плюс. Трамп это уловил: «Вы хотите так? Хорошо, вы его (импичмент. — RT) провалите и этим ещё откроете мне дорогу ко второму сроку», — заключил он.

Трамп в Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».

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