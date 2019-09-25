Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами

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RT
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами
  • Reuters

«Такой важный день в ООН, так много работы и так много успеха — и демократы целенаправленно должны были это разрушить и испортить с помощью множества срочных новостей из серии «охота на ведьм». Так плохо для нашей страны», — написал он.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей США начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. 

По её словам, действия Трампа указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов. 

«Я объявляю сегодня, что палата представителей начинает официальное расследование (в рамках) импичмента», — приводит её заявление NBC.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что Пелоси поддержала начало процедуры импичмента Трампа. 

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