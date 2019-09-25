Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами
- Reuters
«Такой важный день в ООН, так много работы и так много успеха — и демократы целенаправленно должны были это разрушить и испортить с помощью множества срочных новостей из серии «охота на ведьм». Так плохо для нашей страны», — написал он.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей США начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента.
По её словам, действия Трампа указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.
«Я объявляю сегодня, что палата представителей начинает официальное расследование (в рамках) импичмента», — приводит её заявление NBC.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что Пелоси поддержала начало процедуры импичмента Трампа.