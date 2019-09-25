В МИД оценили планы США усилить военный потенциал на Ближнем Востоке

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что планы США нарастить военный потенциал на Ближнем Востоке не помогут процессу урегулирования ситуации в зоне Персидского залива.

«Мы не считаем, что такие вопросы решаются военным путём, за счёт увеличения военного потенциала», — цитирует его ТАСС.

Российская сторона исходит из того, что нужно уточнение всех деталей инцидента с нефтяными объектами в Саудовской Аравии и проведение расследования, добавил Вершинин.

Отмечается, что ранее в Минобороны США заявили о планах перебросить дополнительные войска и средства противовоздушной обороны в район Персидского залива.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к атаке.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.