В МИД оценили планы США усилить военный потенциал на Ближнем Востоке

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Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что планы США нарастить военный потенциал на Ближнем Востоке не помогут процессу урегулирования ситуации в зоне Персидского залива.

«Мы не считаем, что такие вопросы решаются военным путём, за счёт увеличения военного потенциала», — цитирует его ТАСС.

Российская сторона исходит из того, что нужно уточнение всех деталей инцидента с нефтяными объектами в Саудовской Аравии и проведение расследования, добавил Вершинин.

Отмечается, что ранее в Минобороны США заявили о планах перебросить дополнительные войска и средства противовоздушной обороны в район Персидского залива.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к атаке.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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