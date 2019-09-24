США планируют опубликовать данные по атакам на саудовские НПЗ

Соединённые Штаты рассекретят информацию по расследованию атак на саудовские нефтяные объекты, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

«Мы работаем над расшифровкой секретной информации», — сказал он РИА Новости.

По словам Шенкера, Вашингтон намерен «изложить доказательства ясно и убедительно».

«То, что будет найдено на местах, мы опубликуем», — отметил он, не уточнив, когда это может быть сделано.

Ранее лидеры евротройки в совместном коммюнике заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. По их мнению, «другого правдоподобного объяснения нет».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в этом нападении.

Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы.