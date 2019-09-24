США планируют опубликовать данные по атакам на саудовские НПЗ

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Соединённые Штаты рассекретят информацию по расследованию атак на саудовские нефтяные объекты, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
США планируют опубликовать данные по атакам на саудовские НПЗ
  • Reuters

«Мы работаем над расшифровкой секретной информации», — сказал он РИА Новости.

По словам Шенкера, Вашингтон намерен «изложить доказательства ясно и убедительно».

«То, что будет найдено на местах, мы опубликуем», — отметил он, не уточнив, когда это может быть сделано.

Ранее лидеры евротройки в совместном коммюнике заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. По их мнению, «другого правдоподобного объяснения нет».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в этом нападении.

Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы.

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