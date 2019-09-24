Евротройка обвинила Иран в нападении на НПЗ в Саудовской Аравии

Франция, Великобритания и Германия в совместном коммюнике обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.