Джонсон заявил о причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.

Об этом сообщает AFP.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты», — пишет агентство.

#BREAKING UK Prime Minister Boris Johnson says Iran behind attacks on Saudi oil installations pic.twitter.com/HX4dcA674b — AFP news agency (@AFP) 23 сентября 2019 г.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в данном нападении.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, в свою очередь, отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.