Джонсон заявил о причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.
Джонсон заявил о причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии
  • © Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты», — пишет агентство.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в данном нападении.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, в свою очередь, отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

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