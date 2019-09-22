Зариф призвал ООН расследовать атаки на саудовские НПЗ
- Reuters
Как сообщает телеканал Al-Hadath, Зариф указал, что Иран обсудит этот вопрос с ООН.
По его мнению, любое беспристрастное расследование организации подтвердит непричастность Тегерана к атакам.
Ранее Зариф подчеркнул, что нападение США или Саудовской Аравии на Иран приведёт к полномасштабной войне.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в данном нападении.
Министр обороны Ирана Амир Хатами, со своей стороны, отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного военного ответа на инцидент.