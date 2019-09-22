Зариф призвал ООН расследовать атаки на саудовские НПЗ

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что любое беспристрастное расследование ООН атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии докажет невиновность Тегерана.
Зариф призвал ООН расследовать атаки на саудовские НПЗ
  • Reuters

Как сообщает телеканал Al-Hadath, Зариф указал, что Иран обсудит этот вопрос с ООН.

По его мнению, любое беспристрастное расследование организации подтвердит непричастность Тегерана к атакам.

Ранее Зариф подчеркнул, что нападение США или Саудовской Аравии на Иран приведёт к полномасштабной войне.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в данном нападении.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, со своей стороны, отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного военного ответа на инцидент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить