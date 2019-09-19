Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ

Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СВР Сергея Нарышкина.

«Мы собираем эти данные (о том, кто мог стоять за атакой), но окончательных выводов пока не делали» — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Нарышкин прокомментировал обвинения в адрес различных стран якобы в причастности к атаке. Он считает, что «нельзя делать выводы, не имея каких-то твёрдых доказательств».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотные летательные аппараты атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в этом нападении. Также с обвинениями в адрес Тегерана выступила арабская коалиция.

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.