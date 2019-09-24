Меркель поговорила с Рухани о будущем СВПД и атаке на саудовские НПЗ

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Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с иранским президентом Хасаном Рухани будущее СВПД, а также ситуацию вокруг нападения на саудовские нефтяные объекты.
Меркель поговорила с Рухани о будущем СВПД и атаке на саудовские НПЗ
  • Reuters

«Во время разговора речь шла, разумеется, о ядерной сделке, будущем СВПД и ситуации в регионе после нападений (в Саудовской Аравии. — RT)», — приводит слова канцлера ТАСС.

Как заявила Меркель, Великобритания, Франция и Германия «убеждены в том, что Иран несёт ответственность».

Ранее лидеры евротройки в совместном коммюнике заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. По их мнению, «другого правдоподобного объяснения нет».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в данном нападении.

Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы.

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