Меркель поговорила с Рухани о будущем СВПД и атаке на саудовские НПЗ
- Reuters
«Во время разговора речь шла, разумеется, о ядерной сделке, будущем СВПД и ситуации в регионе после нападений (в Саудовской Аравии. — RT)», — приводит слова канцлера ТАСС.
Как заявила Меркель, Великобритания, Франция и Германия «убеждены в том, что Иран несёт ответственность».
Ранее лидеры евротройки в совместном коммюнике заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. По их мнению, «другого правдоподобного объяснения нет».
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в данном нападении.
Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы.