Москва находится в контакте с Эр-Риядом по вопросу нападения на НПЗ

Россия находится в контакте с Саудовской Аравией по вопросу расследования нападения на нефтяные объекты, ответственность за которое некоторые страны возлагают на Иран.

Об этом рассказал спецпредставитель президента по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Контакты есть. С нашими саудовскими партнёрами, друзьями. Думаю, (опираться. — RT) будем на объективное расследование. Наше руководство подтверждало необходимость объективного, непредвзятого и серьёзного расследования», — сказал он Интерфаксу.

Ранее лидеры евротройки в совместном коммюнике заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. По их мнению, «другого правдоподобного объяснения нет».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в данном нападении.

Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы.