Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ

Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.

По словам главы государства, сложно отрицать слабые стороны радиолокационных и оборонительных систем США, которые не смогли защитить заводы государственной компании Saudi Aramco.

«Фактически йеменцы унизили США», — приводятся слова Рухани на его сайте.

По его словам, основания для обвинения Ирана в нападении на НПЗ заключаются в том, что другие страны «просто не хотят признавать, что у йеменской армии есть военный потенциал для нанесения ракетных и беспилотных ударов».

Ранее лидеры евротройки в совместном коммюнике заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. По их мнению, «другого правдоподобного объяснения нет».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в данном нападении.

Как отметил источник в Минобороны России, система ПВО США пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет по причине несоответствия заявляемым характеристикам и низкой эффективности борьбы с малоразмерными воздушными целями, притом что северную границу Саудовской Аравии «прикрывают 88 пусковых установок» Patriot, а в Персидском заливе находятся ещё три эсминца УРО американских ВМС, оснащённых системой ПРО Aegis.