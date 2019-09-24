Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
- Reuters
По словам главы государства, сложно отрицать слабые стороны радиолокационных и оборонительных систем США, которые не смогли защитить заводы государственной компании Saudi Aramco.
«Фактически йеменцы унизили США», — приводятся слова Рухани на его сайте.
По его словам, основания для обвинения Ирана в нападении на НПЗ заключаются в том, что другие страны «просто не хотят признавать, что у йеменской армии есть военный потенциал для нанесения ракетных и беспилотных ударов».
Ранее лидеры евротройки в совместном коммюнике заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. По их мнению, «другого правдоподобного объяснения нет».
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в данном нападении.
Как отметил источник в Минобороны России, система ПВО США пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет по причине несоответствия заявляемым характеристикам и низкой эффективности борьбы с малоразмерными воздушными целями, притом что северную границу Саудовской Аравии «прикрывают 88 пусковых установок» Patriot, а в Персидском заливе находятся ещё три эсминца УРО американских ВМС, оснащённых системой ПРО Aegis.