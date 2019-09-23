Богданов и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку к визиту Путина

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Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Раид Кримли обсудили подготовку визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.
Богданов и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку к визиту Путина
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита Путина в Саудовскую Аравию, включая график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств.

Также во время встречи затрагивались ключевые темы региональной повестки дня с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива.

Ранее арабская коалиция сообщала о военной операции на севере Ходейды в Йемене.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.

В свою очередь, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

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