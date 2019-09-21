В Эр-Рияде назвали войну последней мерой в случае угроз

Короткая ссылка
Саудовская Аравия примет любые меры для своей защиты, однако война является последним из вариантов, заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.
В Эр-Рияде назвали войну последней мерой в случае угроз
  • Reuters

По словам министра, власти несут ответственность за безопасность своего народа.

«Поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы наша страна не понесла ущерба. Подготовка к войне? Война — это всегда последняя мера», — цитирует его Sky News.

Ранее Адель аль-Джубейр заявил, что беспилотники, атаковавшие нефтяные объекты королевства, были запущены не из Йемена.

Как отметил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами, в случае нападения на Иран местом боевых действий станет территория агрессора.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить