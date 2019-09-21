В Эр-Рияде назвали войну последней мерой в случае угроз
- Reuters
По словам министра, власти несут ответственность за безопасность своего народа.
«Поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы наша страна не понесла ущерба. Подготовка к войне? Война — это всегда последняя мера», — цитирует его Sky News.
Ранее Адель аль-Джубейр заявил, что беспилотники, атаковавшие нефтяные объекты королевства, были запущены не из Йемена.
Как отметил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами, в случае нападения на Иран местом боевых действий станет территория агрессора.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.