В Эр-Рияде назвали войну последней мерой в случае угроз

Саудовская Аравия примет любые меры для своей защиты, однако война является последним из вариантов, заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

По словам министра, власти несут ответственность за безопасность своего народа.

«Поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы наша страна не понесла ущерба. Подготовка к войне? Война — это всегда последняя мера», — цитирует его Sky News.

Ранее Адель аль-Джубейр заявил, что беспилотники, атаковавшие нефтяные объекты королевства, были запущены не из Йемена.

Как отметил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами, в случае нападения на Иран местом боевых действий станет территория агрессора.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.