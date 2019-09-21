Эр-Рияд рассказал о месте запуска атаковавших НПЗ страны дронов

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что беспилотники, атаковавшие нефтяные объекты королевства, были запущены не из Йемена.
Эр-Рияд рассказал о месте запуска атаковавших НПЗ страны дронов
  • Reuters

Об этом сообщает Al Arabiya.

«Мы убеждены, что атаки были произведены не из Йемена, а с северного направления», — сказал он.

Вместе с этим глава МИД королевства отметил, что при нападении использовалось якобы иранское оружие. Именно по этой причине саудовская сторона считает «Иран ответственным за неё».

Отдельно министр добавил, что расследование инцидента продолжается.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что американская сторона серьёзно изучает работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атакой дронов на нефтяные объекты королевства.

Подробнее — в материале RT.

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