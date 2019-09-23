Моргулов обсудил с дипломатом КНДР ситуацию с браконьерами

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов и временный поверенный в делах КНДР Чин Чжон Хёп поговорили об инциденте с задержанием северокорейских шхун в российских водах, а также обсудили меры по избежанию повторения подобных происшествий.

«Стороны обсудили комплекс мер, необходимых для недопущения в будущем подобных происшествий», — говорится в сообщении МИД России.

17 сентября в ФСБ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря, в результате чего четверо военнослужащих пострадали.

После этого пограничники задержали 161 гражданина КНДР. Один из браконьеров, раненных при нападении на российских пограничников, скончался.

Северокорейские рыбаки будут находиться на судах под конвоем в порту Находки.