В ФСБ сообщили о смерти северокорейского браконьера

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Один из северокорейских браконьеров, раненных при нападении на российских пограничников, скончался, сообщили в ФСБ.
В ФСБ сообщили о смерти северокорейского браконьера
  • РИА Новости

«Оказав сопротивление сотрудникам пограничного управления, шестеро граждан Северной Кореи получили различной степени тяжести ранения, один из них впоследствии скончался, к нашему сожалению», — сообщил начальник дознания погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Владимир Краснов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.

17 сентября в ФСБ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. В результате нападения пострадали четверо военнослужащих.

Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР. Отмечалось, что среди задержанных есть пострадавшие.

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