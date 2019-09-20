В ФСБ сообщили о смерти северокорейского браконьера

Один из северокорейских браконьеров, раненных при нападении на российских пограничников, скончался, сообщили в ФСБ.

«Оказав сопротивление сотрудникам пограничного управления, шестеро граждан Северной Кореи получили различной степени тяжести ранения, один из них впоследствии скончался, к нашему сожалению», — сообщил начальник дознания погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Владимир Краснов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.

17 сентября в ФСБ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. В результате нападения пострадали четверо военнослужащих.

Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР. Отмечалось, что среди задержанных есть пострадавшие.