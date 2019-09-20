Задержанные рыбаки из КНДР будут находиться на судах в порту Находки
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- РИА Новости
Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.
«Задержанные северокорейские шхуны, экипаж одной из которых совершил нападение на российских пограничников, под конвоем прибыли в порт Находка и пока будут находиться на кораблях под охраной», — заявили в СК.
Отмечается, что в числе задержанных северокорейцев есть пострадавшие.
17 сентября в ФСБ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря, в результате чего четверо военнослужащих пострадали.
После этого пограничники задержали 161 гражданина КНДР.