Задержанные рыбаки из КНДР будут находиться на судах в порту Находки

Северокорейские рыбаки, которые были задержаны после нападения на российских пограничников в Японском море, будут находиться на судах под конвоем в порту Находки.

Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

«Задержанные северокорейские шхуны, экипаж одной из которых совершил нападение на российских пограничников, под конвоем прибыли в порт Находка и пока будут находиться на кораблях под охраной», — заявили в СК.

Отмечается, что в числе задержанных северокорейцев есть пострадавшие.

17 сентября в ФСБ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря, в результате чего четверо военнослужащих пострадали.

После этого пограничники задержали 161 гражданина КНДР.