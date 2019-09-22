Владелец Stena Impero допустил освобождение танкера в ближайшие часы

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Владелец танкера Stena Impero, который был задержан Ираном в июле в Ормузском заливе, сообщил, что судно могут отпустить в ближайшие часы.
Владелец Stena Impero допустил освобождение танкера в ближайшие часы
  • Reuters

«Мы хотим увидеть, как корабль покидает территориальные воды Ирана», — приводит Omni слова Эрика Хонелла, управляющего компанией Stena Bulk, которой принадлежит танкер.  

Он также сообщил, что политическое решение об освобождении судна уже было принято. Хонелл выразил надежду, что судно сможет покинуть воды Ирана «в течение нескольких часов».

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero под флагом Великобритании, на борту которого находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

В сентябре посольство России в Иране сообщило об освобождении семи моряков танкера. Также в дипломатическом ведомстве уточнили, что двое россиян будут оставаться в стране до решения дальнейшей судьбы судна.

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