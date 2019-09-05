Освобождённые с танкера Stena Impera моряки прибыли в Дубай
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«Вчера поздно вечером моряки прибыли в Тегеран, им проставили въездные визы, и сегодня около полудня все семеро вылетели в Дубай», — цитирует Интерфакс пресс-атташе российской дипмиссии Андрея Ганенко.
По его словам, среди освобождённых — пять граждан Индии, один гражданин Латвии и один россиянин.
Ранее иранские власти разрешили семерым членам экипажа покинуть Иран.
Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан Тегераном 19 июля. На его борту находились 23 члена экипажа, включая троих россиян.