Освобождённые с танкера Stena Impera моряки прибыли в Дубай

Семеро моряков, освобождённых с задержанного в Иране танкера Stena Impero, покинули страну и в настоящее время находятся в Дубае. Об этом заявили в посольстве России в Тегеране.

«Вчера поздно вечером моряки прибыли в Тегеран, им проставили въездные визы, и сегодня около полудня все семеро вылетели в Дубай», — цитирует Интерфакс пресс-атташе российской дипмиссии Андрея Ганенко.

По его словам, среди освобождённых — пять граждан Индии, один гражданин Латвии и один россиянин.

Ранее иранские власти разрешили семерым членам экипажа покинуть Иран.

Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан Тегераном 19 июля. На его борту находились 23 члена экипажа, включая троих россиян.