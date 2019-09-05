Освобождённые с танкера Stena Impera моряки прибыли в Дубай

Короткая ссылка
Семеро моряков, освобождённых с задержанного в Иране танкера Stena Impero, покинули страну и в настоящее время находятся в Дубае. Об этом заявили в посольстве России в Тегеране.
Освобождённые с танкера Stena Impera моряки прибыли в Дубай
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Вчера поздно вечером моряки прибыли в Тегеран, им проставили въездные визы, и сегодня около полудня все семеро вылетели в Дубай», — цитирует Интерфакс пресс-атташе российской дипмиссии Андрея Ганенко.

По его словам, среди освобождённых — пять граждан Индии, один гражданин Латвии и один россиянин.

Ранее иранские власти разрешили семерым членам экипажа покинуть Иран.

Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан Тегераном 19 июля. На его борту находились 23 члена экипажа, включая троих россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить