Иран разрешил семи членам экипажа танкера Stena Impero покинуть страну

Иранские власти разрешили семерым членам экипажа британского танкера Stena Impero покинуть Иран.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрея Ганенко.

«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик», — сказал он.

Как отметил Ганенко, на судне осталось минимальное количество экипажа, необходимое для выхода танкера в море.

Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан Ираном 19 июля. На его борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

Вскоре после задержания власти Ирана заявили, что члены экипажа задержанного судна здоровы и в безопасности.

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