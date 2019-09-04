Иран разрешил семи членам экипажа танкера Stena Impero покинуть страну
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрея Ганенко.
«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик», — сказал он.
Как отметил Ганенко, на судне осталось минимальное количество экипажа, необходимое для выхода танкера в море.
Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан Ираном 19 июля. На его борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.
Вскоре после задержания власти Ирана заявили, что члены экипажа задержанного судна здоровы и в безопасности.
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