МИД Швеции: Иран отпустил часть задержанных с танкера Stena Impera

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сообщила, что иранские власти освободили некоторых членов экипажа задержанного в июле танкера Stena Impero. Об этом она написала в своём Twitter.

«С облегчением отмечаем освобождение части экипажа танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании и шедшего под британским флагом», — заявила глава шведского МИД.

По её словам, в Швеции ждут освобождения остальной части команды.

Валльстрём добавила, что это было одной из тем её переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом ЗАрифом.

Ранее в посольстве России сообщили, что иранские власти разрешили семерым членам экипажа танкера Stena Impero, в том числе одному россиянину, покинуть Иран.