Двое россиян останутся в Иране до решения судьбы британского танкера

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Двое моряков с британского танкера Stena Impero, задержанного иранской стороной, будут оставаться в Иране до решения дальнейшей судьбы судна. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.
Двое россиян останутся в Иране до решения судьбы британского танкера
  • © JORGE GUERRERO
  • AFP

«Двое оставшихся граждан (России. — RT) будут на борту, пока не решится судьба самого танкера», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Иран освободил семерых членов экипажа танкера Stena Impero, в том числе пятерых граждан Индии, одного гражданина Латвии и одного россиянина.

По данным посольства России, после освобождения все семеро прибыли в Дубай.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero под флагом Великобритании, на борту которого находились 23 члена экипажа, включая трёх россиян.

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