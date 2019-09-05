Двое россиян останутся в Иране до решения судьбы британского танкера
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- AFP
«Двое оставшихся граждан (России. — RT) будут на борту, пока не решится судьба самого танкера», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Иран освободил семерых членов экипажа танкера Stena Impero, в том числе пятерых граждан Индии, одного гражданина Латвии и одного россиянина.
По данным посольства России, после освобождения все семеро прибыли в Дубай.
19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero под флагом Великобритании, на борту которого находились 23 члена экипажа, включая трёх россиян.