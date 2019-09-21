В МИД России прокомментировали ситуацию с RT и Sputnik во Франции

Заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич оценил ситуацию с RT и Sputnik во Франции. По его мнению, никто не имеет права определять принадлежность СМИ к пропаганде, если оно работает на территории государства и в его правовом поле.

«Кто имеет право вообще на, скажем так, определение СМИ в качестве пропагандистского в случае, если это СМИ официально и совершенно свободно оперирует на территории этого государства, имея на это право, находясь в правовом поле этого государства? Никто», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Буякевича, вопрос статуса российских СМИ во Франции является «одним из приоритетных в общении с нашими французскими друзьями».

Он также уточнил, что французские журналисты пользуются в России свободой профессиональной деятельности. Им разрешено участвовать в любом мероприятии по линиям администрации президента, МИД, Госдумы и Совфеда.

Буякевич подчеркнул, что французские СМИ в России «никто не демонизирует».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лишение корреспондентов RT France и Sputnik аккредитации в Елисейском дворце «противоречит всем нормам цивилизованного поведения».

В июле МИД Великобритании отказался выдать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ, объяснив это «активным участием» RT и Sputnik в распространении дезинформации.