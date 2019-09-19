Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Об этом сообщает Newsweek.

Как заявили в пресс-службе Пентагона, военный указал, что Россия «является конкурентом».

«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой, которая ведёт себя всё уверенее — сократилось», — сказал генерал по итогам заседания военного комитета альянса, которое прошло в Словении.

По его словам, министры обороны стран НАТО признают, что баланс сил изменился, что заставило альянс пересмотреть в мае свою стратегию.

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Ранее Данфорд, выступая в американском неправительственном Совете по международным отношениям, назвал противниками США в космосе Россию, Китай, КНДР и Иран.

В начале августа секретарь СБ России Николай Патрушев, комментируя решение США выйти из ДРСМД, заявил, что Вашингтон стремится обеспечить своё превосходство в мире.

В Пентагоне также отмечали, что необходимо изменить космическую стратегию США, чтобы не терять своего превосходства в космосе на фоне успехов России и Китая.