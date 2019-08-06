Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства

США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.

«США вышли из Договора по ПРО, это был первый их выход. Сейчас они выходят из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Теперь остаётся в действии Договор о стратегических наступательных вооружениях. Причём было ими уже заявлено, что они рассматривают вопрос — в 2021 году они хотят из этого договора тоже выйти. И Договор о нераспространении ядерного оружия… Для чего они это делают, как я понимаю и, надеюсь, многие эксперты тоже? Для того чтобы обеспечить своё превосходство в мире», — сказал он.

По словам Патрушева, когда эти договоры работают, то явного превосходства в любой точке мира США пока не имеют.

«Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке против любого противника, кого они таковым посчитают, и в любом количестве, добиваясь превосходства», — добавил он.

2 августа действие Договора РСМД было официально прекращено по инициативе США.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Москва не может игнорировать положение дел после выхода Вашингтона из соглашения.

Глава государства поручил наблюдать за шагами американской стороны по развитию программы РСМД.