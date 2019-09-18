Политолог назвал актом отчаяния слова главы МИД Украины о санкциях
- РИА Новости
«Я думаю, что заявление главы украинского внешнеполитического ведомства свидетельствует о том, что санкционный режим, введённый Западом в отношении России, не приносит инициаторам этих ограничительных мер должных плодов», — отметил Мезюхо.
Как отметил политолог, это заявление связано с тем, что интерес к Украине в мире постепенно угасает.
«Я думаю, что это заявление нужно расценивать как акт отчаяния. Я думаю, что задача перед новым министром иностранным дел — напомнить о своей стране международному сообществу и так называемым западным партнёрам», — заключил он.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что Западу сложно поддерживать антироссийские санкции.