Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам стоит смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Посол США в Сербии призвал сербов смотреть на натовские бомбардировки 1999 года «в более широкой перспективе». То есть выйти на площади и дружно воздать хвалу США за то, что бомбили», — написал он.

По мнению сенатора, данное заявление посла является демонстрацией «невероятного цинизма».

«Пусть американцам скажет «пошире посмотреть» на атаку японцев на Пёрл-Харбор», — добавил он.

Ранее Скотт, комментируя бомбардировку Югославии силами НАТО, заявил, что «ни Сербия, ни Соединённые Штаты не могут вернуть время назад», однако сербская и американская стороны могут рассматривать события 1999 года «в более широкой перспективе».

Вместе с тем он призвал две страны двигаться вперёд, отметив, что для этого есть «хороший фундамент» и что между Сербией и США существуют «сильные исторические и культурные связи».

24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия. В результате ударов западной авиации были уничтожены не только военные объекты, но и школы, больницы. В ходе боевых действий, продлившихся 78 дней, погибли более двух тысяч человек. Спустя 20 лет регион по-прежнему ощущает на себе последствия агрессии Североатлантического альянса.

Подробнее — в материале RT.