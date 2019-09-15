Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года

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Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью газете «Курир».

«Ни Сербия, ни Соединённые Штаты не могут вернуть время назад. Но мы можем 1999 год рассматривать в более широкой перспективе», — сказал он.

По его словам, отношения США и Сербии в прошлом были преимущественно хорошими, если не считать 1990-е.

«Прошло 20 лет с тех пор, настало время двигаться вперёд и улучшить наши отношения, у нас есть очень хороший фундамент для такого прогресса», — добавил он.

Вместе с этим посол указал, что Сербию и США связывают «сильные исторические и культурные связи».

В марте НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными.

24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия. В результате ударов западной авиации были уничтожены не только военные объекты, но и школы и больницы. В ходе боевых действий, продлившихся 78 дней, погибли более двух тысяч человек. Спустя 20 лет регион по-прежнему ощущает на себе последствия агрессии Североатлантического альянса.

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