Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам стоит смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«На самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обеднённым ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперёд», — написала она.

Ранее Скотт, комментируя бомбардировку Югославии силами НАТО, заявил, что «ни Сербия, ни Соединённые Штаты не могут вернуть время назад», однако сербская и американская стороны могут рассматривать события 1999 года «в более широкой перспективе».

Вместе с тем он призвал две страны двигаться вперёд, отметив, что для этого есть «хороший фундамент» и что между Сербией и США существуют «сильные исторические и культурные связи».

24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия. В результате ударов западной авиации были уничтожены не только военные объекты, но и школы, больницы. В ходе боевых действий, продлившихся 78 дней, погибли более 2000 человек. Спустя 20 лет регион по-прежнему ощущает на себе последствия агрессии Североатлантического альянса.

Подробнее — в материале RT.