В Совфеде осудили позицию посла США по бомбардировкам Югославии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв уходящего со своего поста посла США в Сербии Кайла Скотта к сербам смотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году «в более широкой перспективе».

«Двадцать лет дают возможность всё-таки дать оценку тому, что произошло... Я думаю, что уходящий посол, если он руководствуется высокими человеческими чувствами, должен был извиниться за то, что произошло», — отметил Цеков.

По мнению сенатора, посол предлагает Сербии смириться с тем, что двадцать лет назад «американцы и натовцы бомбили её территорию».

«Вместо того, чтобы признать то, что произошло, величайшей ошибкой с точки зрения вообще отношения к человеческой жизни и абсолютную несправедливость к Сербии в том, что сделало НАТО», — пояснил он.

Цеков добавил, что США ждут какого-то понимания со стороны Сербии, а должно прийти понимание с их стороны.

Ранее Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

В марте НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными.

24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия. В результате ударов западной авиации были уничтожены не только военные объекты, но и школы и больницы. В ходе боевых действий, продлившихся 78 дней, погибли более 2 тыс. человек. Спустя 20 лет регион по-прежнему ощущает на себе последствия агрессии Североатлантического альянса.

Подробнее — в материале RT.