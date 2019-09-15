В Совфеде осудили позицию посла США по бомбардировкам Югославии
- Reuters
«Двадцать лет дают возможность всё-таки дать оценку тому, что произошло... Я думаю, что уходящий посол, если он руководствуется высокими человеческими чувствами, должен был извиниться за то, что произошло», — отметил Цеков.
По мнению сенатора, посол предлагает Сербии смириться с тем, что двадцать лет назад «американцы и натовцы бомбили её территорию».
«Вместо того, чтобы признать то, что произошло, величайшей ошибкой с точки зрения вообще отношения к человеческой жизни и абсолютную несправедливость к Сербии в том, что сделало НАТО», — пояснил он.
Цеков добавил, что США ждут какого-то понимания со стороны Сербии, а должно прийти понимание с их стороны.
Ранее Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
В марте НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными.
24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия. В результате ударов западной авиации были уничтожены не только военные объекты, но и школы и больницы. В ходе боевых действий, продлившихся 78 дней, погибли более 2 тыс. человек. Спустя 20 лет регион по-прежнему ощущает на себе последствия агрессии Североатлантического альянса.
Подробнее — в материале RT.