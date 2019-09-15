В Госдуме оценили слова посла США о бомбардировках Югославии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT призыв уходящего со своего поста посла США в Сербии Кайла Скотта к сербам смотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году «в более широкой перспективе».

Новиков подчеркнул, что есть преступления, которые «не имеют срока давности».

«Бомбардировки Югославии, осуществлённые в 1999 году, — это одно из таких безусловных преступлений перед международным сообществом, перед сербским народом, перед Югославией в целом. Поэтому заявления о том, что нужно смотреть на эти события в более широкой перспективе, могут означать только одно — предложение забыть о преступных деяниях натовских солдат на этой территории, что невозможно», — пояснил депутат.

Эти события останутся в истории народа как одна из важнейших и самых драматичных его страниц, отметил парламентарий.

«Ни слова покаяния из Вашингтона не прозвучало, ни других заявлений, которые бы дезавуировали те события, случившиеся по инициативе США. На этом фоне надеяться, что сербы забудут, пересмотрят, было бы большой наивностью», — заключил он.

Ранее Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

В марте НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными.

24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия. В результате ударов западной авиации были уничтожены не только военные объекты, но и школы и больницы. В ходе боевых действий, продлившихся 78 дней, погибли более 2 тыс. человек. Спустя 20 лет регион по-прежнему ощущает на себе последствия агрессии Североатлантического альянса.

Подробнее — в материале RT.