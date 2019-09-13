МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге

Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Как указали дипломаты, под командованием Конева войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили Прагу от нацистов.

«Глубоко сожалеем, что местные власти не вняли призывам общественности и руководства Чехии не допустить подобного развития событий», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что по-прежнему считают этот шаг нарушением положений Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года.

«Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьёзно омрачить их атмосферу и не останется без ответа», — добавили в ведомстве.

Дипломаты выразили надежду, что «инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки».

Ранее власти района Прага-6, на территории которого находится памятник, приняли решение о его переносе в музей.

В посольстве России раскритиковали это решение, а президент Чехии Милош Земан назвал его позором.

22 августа неизвестные осквернили памятник Коневу. Сообщалось, что власти рассматривают возможность отправки монумента в Россию либо передачи его на хранение в частную коллекцию.