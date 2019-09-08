Протестующие в Гонконге устроили поджог на станции метро

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Протестующие в Гонконге устроили поджог на входе на станцию метро Central. Об этом сообщает South China Morning Post.
Протестующие в Гонконге устроили поджог на станции метро
  • Reuters

Как отмечается, для тушения возгорания на место происшествия прибыла пожарная машина.

Также демонстранты разбили стёкла на станции и начали разбирать тротуар в районе Ваньчай, доставая брусчатку, пишет газета.

Ранее участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «защитить их».

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге 14 недель. Власти уже заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.

В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге. Также канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.

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