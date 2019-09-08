Протестующие в Гонконге устроили поджог на станции метро

Протестующие в Гонконге устроили поджог на входе на станцию метро Central. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечается, для тушения возгорания на место происшествия прибыла пожарная машина.

A wall of fire - created by protesters - is blocking one of the entrances to Central MTR station https://t.co/QEr7wwI7Mm



Video: SCMP/Lea Li pic.twitter.com/dZFQLel7y3 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) September 8, 2019

Также демонстранты разбили стёкла на станции и начали разбирать тротуар в районе Ваньчай, доставая брусчатку, пишет газета.

Masked protesters are digging up bricks on Queensway near Admiralty MTR station https://t.co/QEr7wwI7Mm



Video: SCMP/Minnie Chan pic.twitter.com/PCSLGveOa0 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) September 8, 2019

Ранее участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «защитить их».

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге 14 недель. Власти уже заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.

В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге. Также канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.