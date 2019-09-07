Министр труда и пенсий Британии подала в отставку

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Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
Министр труда и пенсий Британии подала в отставку
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что вместе с этим она решила выйти из рядов Консервативной партии Британии.

По данным телекомпании, решение Радд связано с тем, что ранее из фракции был исключён ряд парламентариев, выступивших против Джонсона в вопросе реализации брексита.

Министр в своём письме об отставке заявила, что данный поступок является «актом политического вандализма».

Ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.

В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.

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